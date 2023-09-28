Симферополь, 28 сентября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Ракетную атаку Украины на Севастополь, которую координировали Великобритания и США, нужно расценивать как военный вызов России. Об этом постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил 28 сентября «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевский режим готовил удар по Севастополю с подачи американских и британских спецслужб. Атаку планировали с использованием данных западной разведки.

«Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки», — сказал Мурадов.

По словам постпреда Крыма, атака стала своего рода заявлением о том, что российские центры принятия решений будут разгромлены, пока Москва обещает ударить по центрам противника. Такую наглость следует наказать «показательно и сверхсурово».

В руководстве операцией были задействованы американо-британские силы и средства, поэтому в круг ответных мер нужно ввести не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений. При этом ответный удар должен быть ещё более мощным и сокрушительным, сказал Мурадов.

«Уверен, что жёсткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте», — заключил поспред.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября киевский режим нанёс ракетный удар по Севастополю, в результате которого получило повреждения историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести. Средства ПВО сбили пять украинских ракет. Часть одной из ракет упала в центре города, её вывезли и уничтожили на полигоне.