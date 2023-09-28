Вашингтон, 28 сентября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Провальная «зелёная» экономическая политика президента США Джо Байдена ослабила Соединённые Штаты и сократила возможность страны помогать Украине. Об этом написал американский журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM

Автор материала указал на то, что наиболее значимым вкладом, который США могли бы внести в военные действия на Украине, является восстановление американской энергетической независимости. Но Байден делает всё наоборот, подрывая энергетическую независимость США, тем самым оказывая президенту России Владимиру Путину важнейшую помощь.

Издание уточняет, что Байден закрыл для добычи энергоресурсов более 40% специальной зоны «Национальный нефтяной резерв Аляски». Также были аннулированы все оставшиеся договоры аренды в «зоне 1002» Арктического национального заповедника на Аляске, который использовался для обеспечения энергетической безопасности, говорится в статье.

По информации журнала, в июле Россия заработала на экспорте сырой нефти свыше 15 миллиардов долларов благодаря повышению цен. Американская энергетическая политика делает США только уязвимее, она подрывает возможность оказывать помощь Киеву, выказал мнение автор.

«Нагнетание климатической истерии Байденом ободряет наших врагов и ослепляет американцев», — написало издание.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года доходы России от нефтяного экспорта выросли на $1,8 млрд — до $17,1 млрд. Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства. Отмечается, что это произошло из-за того, что более высокие цены компенсировали сокращение объёма поставок. Уточняется, что общий объём российского экспорта нефти в августе сократился на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 7,2 млн б/с. Это на 570 тыс. б/с ниже, чем год назад.

В августе произошёл резкий рост экспорта российских нефтепродуктов в Бразилию. Закупленный в прошлом месяце объём сырья втрое превысил показатели ближайшего конкурента России на местном рынке ― США. Закупки увеличились в 2,1 раза — до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн (в 2,4 раза). Для России такие показатели стали абсолютным рекордом как в денежном, так и абсолютном выражении.

Страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше, чем США. Об этом 7 сентября сообщил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel). Отмечается, что общий объём обещанной ЕС помощи превысил €130 млрд, обещанной США — менее €70 млрд.