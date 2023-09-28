Москва, 28 сентября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Этнограф и заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская покончила с собой в Москве, ей было 77 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Светлана Заградская

«Тело 77-летней женщины было обнаружено возле многоэтажного дома на улице Конёнкова. В квартире погибшей найдена предсмертная записка: «Устала мучиться и мучить! Не плачьте! В моей смерти никого не вините! Ключи в почтовом ящике. У меня самая лучшая дочь!» — рассказал собеседник агентства.

Заградская Светлана Григорьевна родилась 2 февраля 1946 года. Она была кубанской казачкой из станицы Анастасиевской. Светлана Григорьевна посвятила свою жизнь изучению фольклора и культурно-просветительской деятельности. Заградская была кандидатом педагогических наук, руководила этнографическим объединением, входила в составы правления кубанского землячества в Москве и Союза журналистов России. Светлана Григорьевна участвовала в конкурсах казачьей песни. В 2020 году она стала лауреатом 2-й степени Фестиваля «Александровская крепость» с песней «Из-за горы камьяной голуби летают», которая поразила зрителей и жюри. Эта песня — плач по молодости. Заградская была режиссёром фильма «Сохрани и передай. Святки», который был снят в 1992–1993 годах в её родной станице.