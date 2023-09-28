Москва, 28 сентября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Военные ВСУ атаковали позиции Вооружённых сил России, имитируя сдачу в плен, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Алексей Майшев/РИА Новости

По его данным, военные ВСУ атаковали позиции казачьего отряда спецназначения Барс-16 «Кубань», который дислоцируется в районе Спорного в ЛНР.

«Попытка штурма была отбита — противник потерял не менее восьми солдат, один раненый был взят в плен», — написал Руденко в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, с середины июля порядка 10 тыс. украинских военнослужащих решили сдаться в плен и воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга». Только в районе Работино бойцы ВСУ сдаются целыми группами.

Ранее на сватовском направлении сдались в плен трое украинских военнослужащих, воспользовавшись также специальным радиоканалом.