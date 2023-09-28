Вашингтон, 28 сентября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине за счёт низких цен на нефть, передаёт телеканал C-Span.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40$ за баррель», — заявил Трамп.

По его словам, в случае своего избрания на пост главы государства он покончит с «ужасным глобализмом», который убивает Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель газеты Financial Times Джанан Ганеш заявил, что Дональд Трамп, в случае избрания президентом США, снимет часть антироссийских санкций и снизит поставки вооружения киевской армии.

Чтобы «кинуть Украину», Трамп, став главой Белого дома, усилит свои прошлые угрозы против международных соглашений США. Это может коснуться отношений с НАТО, двусторонних гарантий Южной Корее и Японии, взаимодействия со Всемирной торговой организацией.

Выборы президента Соединённых Штатов назначены в стране на ноябрь 2024 года. Байден выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Трамп объявил о своём участии в выборах в ноябре 2022 года. При этом республиканцы и демократы официально выдвинут своих кандидатов на пост президента только летом следующего года.