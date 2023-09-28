Лондон, 28 сентября, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Теплокровные существа на Земле могут вымереть примерно через 250 млн лет, когда все континенты соединятся в суперматерик, а климат станет очень влажным и жарким. Об этом говорится в статье учёных Бристольского университета, опубликованном 25 сентября в журнале Nature Geoscience.

NASA/Global Look Press

По словам ведущего автора работы Александра Фарнсворта, из-за формирования нового континента среда станет малопригодной для жизни. Типичные температуры будут составлять +40…+50 °C, причём днём они будут ещё выше. К этому добавится сверхвысокая влажность. Люди и все остальные виды млекопитающих не выживут в таких условиях, так как не смогут нормально охлаждать свои тела.

К такому выводу Фарнсворт и его коллеги пришли после компьютерного моделирования тектонической активности и климатических изменений. Со временем, отмечают они, семь континентов сольются в один — Пангею Ультиму. Суперматерик протянется практически до обоих полюсов, при этом значительная его часть будет лежать в экваториальных и тропических регионах планеты.

Учёные полагают, что через 250 млн лет Солнце будет излучать на 2,5% больше энергии, чем сегодня. Концентрация углекислого газа в атмосфере изменится из-за движения континентов, и сухопутная жизнь окажется в крайне неблагоприятных условиях. Лишь от 8% до 16% площади суперматерика останутся пригодны для жизни человека и других теплокровных существ. Это будут приполярные области с климатом, похожим на нынешний тропический. Остальные регионы суперматерика превратятся в пустыни либо в области со сверхвысокими температурами воздуха и очень высоким уровнем влажности.

Новость дополняется