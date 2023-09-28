Подросток погиб при взрыве на складе в Ташкенте
Ташкент, 28 сентября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на складе в Ташкенте погиб подросток, ещё 163 человека пострадали, сообщили 28 сентября в минздраве Узбекистана.
Отмечается, что пострадавшие в результате пожара были госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.
На месте погиб мальчик-подросток 2006 года рождения.
«В настоящее время тяжелораненых пациентов, находящихся на лечении, в вышеперечисленных больницах нет», — уточнили в минздраве.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в Сергелийском районе Ташкента ночью 28 сентября. Взрыв случился в районе таможенного склада аэропорта.
В МВД Узбекистана установили, что причиной взрыва и пожара стал удар молнии по складу, где хранились электромобили и комплектующие для них.