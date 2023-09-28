Ташкент, 28 сентября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на складе в Ташкенте погиб подросток, ещё 163 человека пострадали, сообщили 28 сентября в минздраве Узбекистана.

Кадр из видео

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Отмечается, что пострадавшие в результате пожара были госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

На месте погиб мальчик-подросток 2006 года рождения.

«В настоящее время тяжелораненых пациентов, находящихся на лечении, в вышеперечисленных больницах нет», — уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в Сергелийском районе Ташкента ночью 28 сентября. Взрыв случился в районе таможенного склада аэропорта.

В МВД Узбекистана установили, что причиной взрыва и пожара стал удар молнии по складу, где хранились электромобили и комплектующие для них.