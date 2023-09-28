Киев, 28 сентября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Большая часть так называемого контрнаступления ВСУ «проходит пешком», заявил глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», — сказал он в интервью американской газете Wall Street Journal.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Российский лидер выразил надежду на то, что украинское «наступление» и дальше будет неудачным.

В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, добавил глава государства.