Москва, 28 сентября, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Территориальную целостность Украины разрушили страны Запада, признавшиеся в том, что выполнять Минские соглашения они не собирались. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 28 сентября интервью ТАСС.

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Он напомнил, что соавторы президента России Владимира Путина по минским договорённостям — бывшие лидеры Германии, Франции и Украины Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Порошенко — в прошлом году открыто признали, что не собирались их выполнять. По сути, они ввели Путина в заблуждение.

«Именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся», — подчеркнул Лавров.

Меркель, Олланд и Порошенко заявили, что за счёт договорённостей намеревались выиграть время для пополнения военных арсеналов киевского режима. Выполнение соглашений обеспечило бы территориальную целостность Украины, так как в этом была их суть: в восстановлении целостности при предоставлении особого статуса республикам Донбасса, добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров также заявил о готовности Москвы к переговорному процессу по Украине при учёте интересов российской безопасности и «реалий, которые сейчас сложились на земле».