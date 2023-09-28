Москва, 28 сентября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Один из ведущих российских производителей осветительного оборудования поставил более 20 тысяч светильников для оснащения новой федеральной трассы М-12 Москва — Казань. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Трасса М-12 Москва — Казань

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 8 сентября запустили движение на четвертом участке трассы, который продлил маршрут новой автомагистрали от столицы до Нижегородской области. Всего дорога от Москвы до Казани состоит из восьми этапов.

«Столичные промышленники производят широкий ассортимент продукции, которая пользуется популярностью по всей стране и среди дружественных зарубежных партнеров. В частности, свыше 20 тысяч светильников московского производителя «Световые технологии» установили на четырех участках новой федеральной трассы М-12», — отметил Овчинский. «Оборудованием предприятия можно управлять через облачные системы, что позволяет легко и удобно контролировать освещение. Кроме того, светильники выполнены из износостойких материалов, благодаря чему выдерживают любые погодные условия», — добавил он.

Предприятие выпускает несколько десятков тысяч модификаций светильников для различных сегментов применения. Оборудование компании установлено на олимпийских объектах, объектах РЖД и метрополитена, в аэропортах, офисных и торговых центрах, на промышленных предприятиях, в спортивных сооружениях.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.