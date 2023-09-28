Вашингтон, 28 сентября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Киевский глава Владимир Зеленский заговорил странно об изменении климата. Об этом заявил Sky News Australia американский режиссёр Ами Горовиц.

President.gov.ua Зеленский

По словам Горовица, Зеленский попросту пытается угодить Западу и ведёт разговоры на их языке.

Он отметил, что в выступлении Зеленского в ООН было много странных разговоров об изменении климата.

«Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?» — риторически поинтересовался Горовиц.

Как сообщало ИА Регнум, Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности Зеленского. Так считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в очень плохом положении, поэтому США нет смысла финансировать Вооружённые силы Украины (ВСУ), заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

На Генассамблее ООН Зеленского понесло, он перестарался с обвинениями в адрес Польши из-за ситуации с зерном. Об этом заявил вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.