Лисичанск, ЛНР, 28 сентября, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Военная разведка установила хаотичную работу украинской батареи гаубиц Д-20, из которых ВСУ обстреливают Лисичанск и его окрестности, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на Лисичанск и Северодонецк

По его словам, кочующую батарею ВСУ аэроразведка выявила у населённого пункта Белогоровка.

«По характеру действий, вероятнее всего, противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям», — рассказал эксперт РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Марочко пояснил, что гаубицы имеют явно изношенный вид, поэтому прицельный огонь вести из них невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа в результате обстрела ВСУ города Новодружеска Лисичанского городского округа погибло три человека. Также загорелись жилой дом и хозяйственные постройки.

23 сентября администрации Лисичанска проинформировала об обстреле ВСУ машины «Почты ЛНР», развозившей пенсии. Под обстрел попали сотрудники первомайского почтового отделения. В результате транспорт был повреждён, ранен один человек.

27 сентября омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова привела статистику, что в республике с 2014 года из-за действий ВСУ более 180 несовершеннолетних получили ранения, 65 детей погибли.