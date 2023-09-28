Вашингтон, 28 сентября, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Дефицит боевых машин пехоты вынуждает украинских военнослужащих массово оборудовать импровизированные БМП-1ЛБ. «Чудо-техника» оснащена всего одним пулемётом и двигается с низкой скоростью, написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Автор указал, что украинские эрзац-БМП при определённых условиях передвигаются со скоростью пешехода. ВСУ активно переоборудуют транспортёры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. По итогу техника имеет двойную толщину брони, что приводит к её значительному утяжелению. Импровизированная техника может перевозить до восьми человек.

Получившаяся БМП-1ЛБ вооружена всего одним, а не двумя пулемётами, когда машину заклинит в бою, она станет бесполезной, отметил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, за три месяца контрнаступления ВСУ потеряли почти 70 тыс. человек личного состава, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Киевская армия ощущает нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта, добавил он. По словам Гагина, при усилении одного из направлений фронта ВСУ приходится оголять другие участки, где российская армия атакует с большей силой.

Украинская группа горно-металлургических компаний «Метинвест» начала поставлять ВСУ макеты военной техники, которые должны вводить российских бойцов в заблуждение. Предприятие передало ВСУ 250 изделий-обманок.