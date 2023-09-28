Москва, 28 сентября, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Разведслужбы США и Великобритании «шефствуют» над спецслужбами Украины. Сведениями с РИА Новости поделился генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников.

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Генерал рассказал, что американские и британские спецслужбы активного участвуют, руководят, планируют и курируют деятельность украинских коллег.

«Я бы на первом месте ставил и английские спецслужбы, ну и, конечно, ЦРУ США. Участвуют и техническими средствами, и агентурой, и своими советниками», — сказал Решетников.

Отставной военный признался, что ещё за год до госпереворота на Украине в 2014 году российской разведке было известно, что советники из МИ-6 и ЦРУ занимали целые этажи в офисах СБУ, и никуда не уходили с тех пор.

«Британская МИ-6 контролирует главное разведуправление минобороны (ГУР) Украины и её главу Кирилла Буданова», — добавил Леонид Решетников.

При этом свою работу ведут на Украине польские и немецкие разведки.

Эксперт заявил, что у Киева нет выбора, ВСУ приходится лезть вперёд, биться до последнего украинца.

«Что остаётся, если не это? Сесть в окопы — и всё? Тогда — конец режиму. Тогда на Западе никто не будет помогать», — резюмировал Решетников.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что конфликт на Украине может быть завершён только при условии безоговорочной капитуляции Киева и его отказа от четырёх бывших регионов. Он обратил внимание, что власти России не будут заключать мирное соглашение на других условиях, а Киев не в том состоянии, чтобы диктовать свои условия.

Страны Запада отправляют на Украину устаревшее и неисправное вооружение, которое им самим не нужно, заявил Джонсон.