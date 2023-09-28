Наступивший 582-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что сдавшиеся накануне в плен на направлении Сватово — Кременная трое украинских военнослужащих помимо боеприпасов принесли с собой три иностранных пулемета. Как сообщает 28 сентября «РИА Новости» со ссылкой на свой источник, предоставивший фотографии трофеев, это оружие производства США (М249), Бельгии (FN MAG) и Германии (MG3).

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Отмечается также, что всё пулемёты будут переданы в музеи.

Тем временем ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы подавили до 20 артиллерийских расчётов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

По оценке бывшего разведчика вооружённых сил США Тони Шаффера, российские войска стали более эффективно применять артиллерию для отражения попыток ВСУ атаковать, и прорвать три линии обороны ВС РФ киевская армия не может.

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