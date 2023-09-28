Донецк, 28 сентября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. При сдаче в плен на направлении Сватово — Кременная солдаты ВСУ принесли с собой ящик с боеприпасами, а также три пулемёта западного производства, сообщил РИА Новости информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в дальнейшем всё оружие передадут в музеи.

Как сообщало ИА Регнум, из-за безуспешности атак у Работино и Пятихаток украинские военные решаются сдаваться в плен российским бойцам, поскольку возможности передаваемой западной техники преувеличены.

По словам пленных, украинское командование просто кинуло их на убой на старой, неработающей технике 70-х годов производства Германии. Украинцы отметили хорошее отношение к военнопленным со стороны российских военных. Пленные утверждают, что большие потери приводят к падению боевого духа в рядах ВСУ.

С середины июля порядка 10 тыс. украинских военнослужащих решили сдаться в плен и воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга». Только в районе Работино бойцы ВСУ сдаются целыми группами.

Ранее на сватовском направлении сдались в плен трое украинских военнослужащих, воспользовавшись также специальным радиоканалом. Они вышли на дорогу друг за другом с куском светлой ткани, символизирующим белый флаг, и вынесли из кустов поочередно четыре ящика с боеприпасами.