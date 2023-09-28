Вашингтон, 28 сентября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Россия, несмотря на лживые обвинения и заключения элиты США, смогла нарастить военный потенциал. Об этом заявил экс-разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По мнению военного, американские политики настойчиво гнут свою линию, распространяя ложь о том, что Украина побеждает.

«История, что следующий оружейный комплекс, который мы поставим, станет именно тем, что поможет Киеву добиться победы, а россияне практически повержены, не заканчивается. Но ведь это не так! И близко не так. Более того, военный потенциал России наоборот вырос», — сказал Шаффер.

Эксперт заверил, что Белый дом проводит политику, которая основана не на фактах, а на эмоциях.

«Скорее отправят всю страну воевать из-за лжи, чем примут правду», — заключил разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности главы киевского режима Владимира Зеленского. Так считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

Украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. Одной из главных причин для такого шага становится безысходность от понимания того, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены.