В США разоблачили наглую ложь о ВС РФ в конфликте на Украине
Экс-разведчик Шаффер: Россия нарастила военный потенциал вопреки лжи Вашингтона
Вашингтон, 28 сентября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Россия, несмотря на лживые обвинения и заключения элиты США, смогла нарастить военный потенциал. Об этом заявил экс-разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению военного, американские политики настойчиво гнут свою линию, распространяя ложь о том, что Украина побеждает.
«История, что следующий оружейный комплекс, который мы поставим, станет именно тем, что поможет Киеву добиться победы, а россияне практически повержены, не заканчивается. Но ведь это не так! И близко не так. Более того, военный потенциал России наоборот вырос», — сказал Шаффер.
Эксперт заверил, что Белый дом проводит политику, которая основана не на фактах, а на эмоциях.
«Скорее отправят всю страну воевать из-за лжи, чем примут правду», — заключил разведчик.
Как сообщало ИА Регнум, Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности главы киевского режима Владимира Зеленского. Так считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.
Украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. Одной из главных причин для такого шага становится безысходность от понимания того, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены.