Вашингтон, 28 сентября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. В Конгрессе США не одобрили два предложения к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Поправки предусматривали сокращение помощи Украине. Заседание 27 сентября транслировалось телеканалом C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Представитель от Республиканской партии от штата Флорида Мэтт Гетц настаивал на полном прекращении выделения средств из американского бюджета на военную поддержку Украины. Его поправку поддержали 93 члена нижней палаты Конгресса, против проголосовали 339 человек.

В социальной сети X Гетц написал, что республиканцы проиграли в голосовании, но выиграли в споре.

Ещё одна поправка от конгрессмена Энди Биггса (республиканец от штата Аризона) также была отвергнута. Он добивался исключения из проекта оборонного бюджета пункта, в котором говорится о выделении Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности. Предложение с заключением Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов минобороны США поддержали 104 законодателя, 330 проголосовали против.

Как сообщало ИА Регнум, в Сенате США предложили проект по сокращению объёма военной помощи Украине до $4,5 млрд из бюджета Пентагона и $1,65 млрд для Госдепартамента на срок до 17 ноября.

Администрация США просила согласовать до $24 млрд на помощь Киеву, одновременно запрашивались дополнительные средства и для правительственных структур страны. Часть республиканцев не хочет голосовать за помощь киевской армии в одном пакете с деньгами для Госдепа.