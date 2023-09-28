Париж, 28 сентября, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Европейские страны сдают назад, покидая политический и военный фронты из-за провала Украины. Своё мнение высказала обозреватель Monde Сильви Кауфманн.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

Автор провела параллель с выводом французских войск из Нигера через два года после ухода американцев из Афганистана.

«Это можно считать признаком отступления НАТО. Конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия», — считает Кауфманн.

При этом журналист предположила, что бегство Запада скрывает подготовку к чему-то другому. Видимо, по мнению обозревателя, странам НАТО придётся пойти на уступки по ряду вопросов из-за неприятия политики Глобального Юга. Украинский кризис усугубил эту тенденцию, заключила Сильви Кауфманн.

Как сообщало ИА Регнум, победа России в конфликте на Украине послужит «интеграции Великого Севера», куда будут входить РФ, США и Европа, заявил бывший помощник российского президента Владислав Сурков.

Он считает, что российская победа изменит не только её саму, но и так называемый Запад. На скорое появление Севера указывает актуализация понятия «Глобальный Юг».

Киевская армия потеряла три польских броневика Rosomak в отражённой российскими бойцами контратаке под Артёмовском. Об успехе ВС РФ написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Украина превратится в очередной Афганистан для США, считает бывший американский морской пехотинец Эрл Катагнус-младший. НАТО недооценивает способность России ещё долго продолжать борьбу, адаптироваться к меняющимся условиям.