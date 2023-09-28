Вашингтон, 28 сентября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Вашингтон «любит санкции», но в своём давлении на Россию США глубоко просчитались, оттолкнув от себя весь мир своей политикой. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени ­­— и это был просчёт», — констатировал он.

Эксперт отметил, что после решения США вмешаться в украинский конфликт под их санкциями находилось уже половина мира. С такими странами, как Россия, ограничения вряд ли эффективны, США вынуждены соблюдать свои же правила, сказал Миршаймер.

Как сообщало ИА Регнум, Россия доказала устойчивость к западным санкциям, они неэффективны — российский бизнес и госструктуры адаптировались к рестрикциям Запада, заявил миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Бизнес оказался «гибким», экономика пострадала гораздо меньше, чем ожидалось.

С санкциями справляются и госпредприятия, — правительство активно инвестирует и увеличивает их мощности. Для остановки конфликта на Украине санкции не помогут, нужно другое решение, сказал он.

25 сентября министерство торговли США внесло пять российских компаний в чёрный список за якобы нарушение экспортного контроля. Отмечается, что санкции касаются организаций, которые «действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США». Также ограничительные меры введены против компаний из Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана. Всего в списке 28 организаций.