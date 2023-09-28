Лондон, 28 сентября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности главы киевского режима Владимира Зеленского. Так считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский. Своё мнение он высказал в статье для Telegraph.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Аналитик признал, что Зеленский и украинские зерновые магнаты вместо конструктивного диалога начали публичную конфронтацию, используя судебные тяжбы через Всемирную торговую организацию.

«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», — написал Бычинский, добавив, что такой опрометчивый торговый спор Украины с европейскими соседями оказался самой вопиющей ошибкой Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, Запад, по всей видимости, готовит замену Владимиру Зеленскому, чтобы начать мирные переговоры с Россией, считает обозреватель Ильбер Васфи Сель.

По словам обозревателя, западные страны склонны завершить конфликт на Украине путём переговоров, именно поэтому там в ближайшем будущем может появиться другой человек.

Польша окажется виновной, по мнению Запада и киевских властей, в поражении Украины в военном конфликте. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк.