Москва, 28 сентября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки войск «Центр» вскрыла и подавила до 20 артиллерийских расчётов ВСУ. Был поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и пикап. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Также благодаря совместным действия артиллерии, штурмовой и армейской авиации в районах Торского участка и Серебрянского лесничества были поражены штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Савчук добавил, что был нанесён удар по украинскому опорному пункту в районе Григоровки в ДНР, а средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, киевская армия потеряла три польских броневика Rosomak в отражённой российскими бойцами контратаке под Артёмовском. Об успехе ВС РФ написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В районе Новодонецкого в ДНР военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» подорвали склад с боеприпасами на позициях ВСУ. Противник был вынужден отступить.

Натиск российских войск вынуждает украинскую армию отступать, для отражения атак Киеву не хватает военной мощи, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.