Вашингтон, 28 сентября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Киевская армия потеряла три польских броневика Rosomak в отражённой российскими бойцами контратаке под Артёмовском. Об успехе ВС РФ написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Атака боевиков на российские позиции возле Андреевки, к югу от Клещеевки на южной окраине Артёмовска провалилась примерно 24 сентября, считает автор.

«ВСУ потеряли не менее восьми боевых машин пехоты, включая пять БМП-2 и три новых бронетранспортера Rosomak», — признал Экс.

Контратаку ВСУ под Артёмовском он назвал «неудачной».

Как сообщало ИА Регнум, в районе Новодонецкого в ДНР военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» подорвали склад с боеприпасами на позициях ВСУ. Противник был вынужден отступить.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 27 сентября наносили удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, а также по Горловке, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Натиск российских войск вынуждает украинскую армию отступать, для отражения атак Киеву не хватает военной мощи, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.