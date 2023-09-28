Вашингтон, 28 сентября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. В Вашингтоне хотят избежать ответственности после обрушения двусторонних коммерческих связей с Россией из-за санкционного давления, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал заявления американских чиновников, которые утверждают, что США якобы не чинят препятствий своим компаниям вести бизнес в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По словам российского дипломата, такие высказывания вызывают недоумение.

«Из-за многочисленных ограничений в финансовой и торговой сферах экономоператоры зачастую попросту не могут провести необходимые платежи за поставки товаров. Причём даже за продовольствие и медикаменты, которые, как нам регулярно пытаются доказать в администрации, якобы не затронуты рестрикциями. Обрублены традиционные логистические маршруты доставки продукции», — приводит слова посла Telegram-канал российского диппредставительства.

Антонов добавил, что к неприкрытому давлению на бизнес подключились СМИ и ряд неправительственных организаций. Дискредитирующими материалами они подталкивают компании покинуть Россию, несмотря на существенные убытки. Даже в таких условиях американские торговые представители подтверждают заинтересованность в сохранении присутствия на рынке России. А власти штампуют списки злостных нарушителей из компаний, не желающих уходить из РФ.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона открыта к взаимовыгодному сотрудничеству.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не стремится с помощью санкций заставить бизнес прекратить работу в России. Также это касается поставок медикаментов и продовольствия.

Он заверил, что бизнес-сообщество должно самостоятельно принимать решение о продолжении деятельности в России с учётом всех рисков, в том числе правовых и репутационных. Американское правительство не навязывает представителям деловых кругов таких решений, резюмировал Миллер.