Кабул, 28 сентября, 2023, 04:49 — ИА Регнум. США не учатся на своих ошибках, оказывая Украине запоздалую поддержку. Об этом в беседе с порталом Cal Walters заявил бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Отставной генерал напомнил, как в Афганистане американцы считали нормальной обстановку, несмотря на критическое положение на местах, на Украине ситуация такая же.

«Логистика и поддержка нужны Украине сегодня, но США стали бы планировать эту помощь на следующий год, когда будет уже слишком поздно», — добавил военный.

Запад не учёл потребности афганских военных в тренировках и поддержки с воздуха во время борьбы с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наступает на те же грабли на Украине, сказал Ализай.

С точки зрения офицера, Западу следует сменить коррумпированное украинское военное руководство.

Как сообщало ИА Регнум, американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал украинский конфликт свидетельством ослабления позиций США. Он отметил, что Россия жёстко ответила на провокационную политику по расширению НАТО, сказав Вашингтону нет.

Сейчас это противостояние переходит на новый уровень, а конфликт на Украине становится переломным моментом. Профессор напомнил, что, когда США проиграли во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане, в Сирии и Ливии, у них не было сильного соперника, но сейчас он появился в лице России.

Украина превратится в очередной Афганистан для США, считает бывший американский морской пехотинец Эрл Катагнус-младший. НАТО недооценивает способность России ещё долго продолжать борьбу, адаптироваться к меняющимся условиям.

Если стратегия США останется той же, это плохо закончится для Штатов. Нежелание Запада признать эти российские реалии приведёт лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану, добавил военный.