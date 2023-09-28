Ташкент, 28 сентября, 2023, 04:22 — ИА Регнум. В МВД Узбекистана установили, что причиной мощного взрыва и пожара в Ташкенте стал удар молнии по складу, где хранились электромобили и комплектующие для них.

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Пожар случился на складе, принадлежащем ООО «Интер Логистика», расположенном на улице Кипчак Сергелийского района.

В МЧС опровергли слухи о том, что взрыв и пожар произошли в результате крушения самолёта.

«Это абсолютная неправда»,— заверил в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в Сергелийском районе Ташкента ночью 28 сентября. Взрыв случился в районе таможенного склада аэропорта. В близлежащих домах выбиты стёкла.

В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 125 человек.

В Тюмени в ночь на 28 сентября в квартире жилого дома произошёл взрыв газовоздушной смеси. Есть пострадавший.