Киев, 28 сентября, 2023, 04:18 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 28 сентября были слышны взрывы в Черкасской области. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробной информации о взрывах и пострадавших объектах нет. Местные власти не делают никаких заявлений.

Воздушную тревогу объявили в Черкасской области. Также об опасности с воздуха предупредили население Кировоградской области.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Новодонецкого в ДНР военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» подорвали склад с боеприпасами на позициях ВСУ. Противник был вынужден отступить.

Вооружённые силы России нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ на купянском направлении.