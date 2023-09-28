На Украине в Черкасской области прогремели взрывы
«Общественное»: на Украине в Черкасской области прогремели взрывы
Киев, 28 сентября, 2023, 04:18 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 28 сентября были слышны взрывы в Черкасской области. Об этом сообщило издание «Общественное».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Подробной информации о взрывах и пострадавших объектах нет. Местные власти не делают никаких заявлений.
Воздушную тревогу объявили в Черкасской области. Также об опасности с воздуха предупредили население Кировоградской области.
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