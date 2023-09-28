Ташкент, 28 сентября, 2023, 04:10 — ИА Регнум. В Ташкенте в результате взрыва на промышленном складе пострадали люди, их доставили в медучреждения, сообщила 28 сентября пресс-служба минздрава Узбекистана.

Доставление пострадавшего в больницу

«Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области», — уточнили в ведомстве.

Поступившие в больницы не имеют серьёзных травм, им оказывается вся необходимая помощь. Точное количество раненых не указывается.

В лечебных учреждениях дежурят врачи, имеется необходимый запас медикаментов.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв в Ташкенте прогремел около 03:00 (местное время). После этого начался крупный пожар. Предварительно, взрыв произошёл в районе таможенного склада ташкентского аэропорта. В близлежащих домах выбиты стёкла. По словам жителей, взрывная волна ощущалась почти за 30 км от эпицентра.

В МЧС Узбекистана не назвали точное место ЧП. Отмечается, что взрыв и последовавший за ним пожар произошли в Сергелийском районе Ташкента. В тушении задействованы 16 пожарно-спасательных бригад.