Эр-Рияд, 28 сентября, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Власти США открывают новые фронты против России — Украина оказалась неспособной угнаться за российскими военными из-за дисбаланса сил, потери тысяч человек и крупных складов. Так считает обозреватель либеральной газеты Al-Watan Ризук аль-Гави.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Вашингтон неудовлетворён ситуацией и потому перешёл к открытию новых фронтов против России, начиная с её западного соседа, Молдавии, с одной стороны, и из региона Южного Кавказа, с другой», — признал обозреватель.

По мнению аль-Гави, США не были готовы к стойкому отпору России и решили создать как можно больше горячих точек вокруг неё. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

Журналист отметил, что причастность Вашингтона и его атлантических союзников к происходящему на Кавказе подтверждается приглашением председателя комитета по расширению ЕС в НАТО Гюнтера Фелингера присоединить Армению к альянсу.

Как сообщало ИА Регнум, Польша окажется виновной, по мнению Запада и киевских властей, в поражении Украины в военном конфликте. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк.

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук считает, что западные кураторы извлекут из поражения Украины больше выгоды.

Политик отметил, что США смогли добиться передела мировых рынков в свою пользу, фактически контролируя Европу. Американцы наращивают военное присутствие в европейских странах, а ВПК страны получил заказы, о которых раньше не мог мечтать, отметил он.

Медведчук назвал Украину государством-смертником, поскольку её ресурсы исчерпаны, страну утилизируют, как только решат кураторы.