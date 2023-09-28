Пхеньян, 28 сентября, 2023, 03:46 — ИА Регнум. В конституции КНДР официально закрепили политику развития ядерных сил, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Внесение поправок в статью 58 главы 4 конституции КНДР одобрили на девятой сессии 14-го Верховного народного собрания страны. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал событие историческим.

По его словам, выполнена необходимая задача, предназначенная гарантировать ядерную политику КНДР. Основная цель вооружения страны заключается в защите территориальной целостности и суверенитета Северной Кореи, подчеркнул политик.

Как передавало ИА Регнум, также на съезде Верховного народного собрания КНДР Ким Чен Ын призвал к укреплению отношений со странами, которые противостоят гегемонии Запада. Лидер Северной Кореи заявил, что в настоящее время из-за империалистических реакционных сил реализуется структура Второй мировой войны, само существование суверенных государств оказывается под серьёзной угрозой.

В начале сентября КНДР провела учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных манёвров США и Южной Кореи. Военные в устье реки Чхончхон запустили стратегические крылатые ракеты большой дальности в направлении Западно-Корейского залива. Ракеты пролетели по 8-образной траектории 1500 км за 7672 и 7681 секунду. После этого они взорвались на 150-метровой высоте над заданной целью.