Москва, 28 сентября, 2023, 03:15 — ИА Регнум. С 1 октября определённые категории российских пенсионеров будут получать повышенные выплаты. Об изменениях агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, пенсии увеличатся у получателей, чей возраст достиг 80 лет. Изменятся суммы и у получателей страховых пенсий, кому была присвоена первая группа инвалидности.

Отмечается, что после повышения размер ежемесячной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий получателей составит 15 134,66 рубля.

На 10,5% проиндексируют выплаты всем военным пенсионерам и приравненным к ним бывшим сотрудникам МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС, пожарным, сотрудникам Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, таможенникам и работникам наркоконтроля.

Также пенсии увеличатся и у тех пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы.

«Здесь есть ограничения — доплаты будут не более чем на трёх нетрудоспособных членов семьи и в размере не более одной трети от фиксированной выплаты на каждого», — пояснила экономист Юлия Финогенова.

Как сообщало ИА Регнум, индексация на 7,5% предусмотрена для страховых пенсий в 2024 году.

Пенсии проиндексируют с учётом уровня инфляции — 7,5% по итогам года. Ожидается, что в будущем году темпы инфляции спадут до 4,5%, а в 2025–2026 годах — до 4%.

У будущих российских пенсионеров есть как минимум два основных способа, чтобы увеличить размер выплат после завершения трудовой деятельности. При этом начать думать о размере пенсионных выплат стоит уже в 35-40 лет.

Страховая пенсия формируется из фиксированной части, которая назначается государством, и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Чем выше доход работника, тем больше можно получить баллов. Сейчас за год их максимальное количество составляет десять балов. Затем ИПК умножаются на стоимость коэффициента на дату выхода на пенсию.