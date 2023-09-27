В Ташкенте на одном из складов тушат пожар после взрыва
МЧС: в Ташкенте на одном из складов тушат пожар после мощного взрыва
Ташкент, 28 сентября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. В Ташкенте на одном из складов тушат пожар после произошедшего мощного взрыва. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.
В ведомстве уточнили, что пожар произошёл после сильной вспышки.
Точное место ЧП не называется. В МЧС Узбекистана сообщили, что взрыв и последовавший за ним пожар произошли в Сергелийском районе Ташкента.
В тушении задействованы 16 пожарно-спасательных бригад.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 сентября в Ташкенте прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошёл в районе таможенного склада ташкентского аэропорта. В близлежащих домах выбиты стёкла.
В Тюмени в ночь на 28 сентября в квартире жилого дома произошёл взрыв газовоздушной смеси. Есть пострадавший.
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