Варшава, 28 сентября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Польша окажется виновной, по мнению Запада и киевских властей, в поражении Украины в военном конфликте. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Варшава

Автор считает, что украинская армия не в состоянии сравниться с элитными российскими войсками ни по военному, ни по моральному духу.

«Похоже, что и украинская, и западная элиты уже нашли виновника всех катастроф на Донбассе. Это не солдаты или политики из Германии, США или Украины. Все указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины можно винить Польшу и поляков», — признал Панасюк.

Как сообщало ИА Регнум, на Генассамблее ООН украинского лидера Владимира Зеленского понесло, он перестарался с обвинениями в адрес Польши из-за ситуации с зерном. Об этом заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

18 сентября из-за запрета на ввоз украинского зерна Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе.

По данным статистических служб Словакии, Венгрии и Польши, эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. Ежемесячные потери могут составить почти $230 млн. Самые значительные потери Украина может понести из-за запрета Польши ввозить из этой страны пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха.