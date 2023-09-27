Париж, 28 сентября, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Американские такни Abrams при неправильном обращении с двигателями могут взорваться. Также у этих танков плохая герметизация боекомплектов, поэтому при попадании в место хранения снарядов они могут взорваться с большим грохотом. Об этом рассказал Figaro экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Офицер назвал Abrams капризными в обслуживании. Главным их недостатком является высокий уровень обслуживания и материального обеспечения.

Буавен отметил, что для обслуживания турбин требуется более квалифицированный персонал, в отличии от специалистов, которые работают с дизельными двигателями.

Генерал США Марк Хертлинг также подтвердил, что танки Abrams при неправильном обслуживании двигателя могут взорваться.

Как сообщало ИА Регнум, США обещали Киеву 31 танк Abrams, к настоящему моменту ВСУ получили менее половины от обещанного.

Киевская армия начнёт использовать американские танки Abrams, когда позволят погодные условия, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Власти США напрасно недооценивают российскую армию и напрасно считают танки Abrams чудо-оружием, в действительности они будут уничтожены ВС РФ, и Вашингтон даст Москве возможность показать всему миру, как горят американские танки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Российские военные в Запорожской области с нетерпением ожидают переброски в зону спецоперации американских танков Abrams для получения опыта по их уничтожению, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.