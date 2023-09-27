Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана
Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана
Ташкент, 28 сентября, 2023, 02:20 — ИА Регнум. В ночь на 28 сентября в Ташкенте прогремел мощный взрыв. Об инциденте сообщили очевидцы.
Жители нескольких районов столицы Узбекистана ощутили детонацию около 03:00 (местное время). После взрыва начался крупный пожар.
Официальная информация от властей о месте и причинах происшествия не уточняется.
Предварительно, взрыв произошёл в районе таможенного склада ташкентского аэропорта. В близлежащих домах выбиты стёкла. По словам жителей, взрывная волна ощущалась почти за 30 км от эпицентра.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 мая в Самаркандской области Узбекистана начался пожар на автомобильной газозаправочной станции, расположенной неподалёку от предприятия газоснабжения в Пахтачийском районе.
В результате произошёл взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожар, предположительно, начался из-за нарушения правил техники безопасности при сливе газа из автоцистерны в резервную ёмкость. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.