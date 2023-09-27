Оттава, 28 сентября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Канадские власти должны набраться смелости и извиниться перед русскими за чествование украинского нациста в парламенте. Произнесённого премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявления недостаточно, считает посол России в Оттаве Олег Степанов.

Флаг Канады

«Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир», — указал дипломат.

Степанов напомнил, какой ценой досталась победа над нацистской Германией, сколько погибло военных на поле боя и мирных граждан в ходе этнических чисток. Общее число жертв Второй мировой войны составляет население провинций Онтарио, Квебек и Британская Колумбия вместе взятых, добавил он.

В настоящее время, по его словам, в Канаде проживает свыше 200 тыс. человек, имеющих русские корни. Практически каждая семья в борьбе с нацизмом потеряла по меньшей мере одного родственника, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что дипмиссия страны направила главе киевского режима Владимиру Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца Ярослава Хунки. При этом лично извиняться Трюдо не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Он не раз акцентировал внимание, что ситуацией воспользовалась «российская пропаганда» для обоснования своей спецоперации.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что после чествования в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина», Россия может возбудить уголовное дело, а также направить запрос на его экстрадицию. По мнению дипломата, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пригласив в парламент страны нациста, надругался над историей своей страны и её гражданами. После Холодной войны Оттава специально создала благоприятные условия для нацистов и бандеровцев, отметил Степанов.

Спикер канадского парламента Энтони Рота принял решение 27 сентября уйти с поста после скандала с приглашением в федеральный законодательный орган ветерана дивизии СС «Галичина». Он заявил, что публичное чествование эсэсовца причинило боль различным людям и сообществам, пережившим нацистские преступления.