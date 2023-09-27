Лондон, 28 сентября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. В матче 1/16 финала Кубка английской лиги, который состоялся 27 сентября на «Сейнт-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, команда «Манчестер Сити» со счётом 1:0 проиграла «Ньюкасл Юнайтед».

Mancity.com «Манчестер Сити»

По результатам встречи «Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги.

Победный для команды «Ньюкасл Юнайтед» гол забил на 53-й минуте матча Александр Исак.

Как сообщало ИА Регнум, футбольный клуб Англии «Манчестер Сити» в августе впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в серии пенальти испанскую «Севилью». Встреча на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирей закончилась со счётом 5:4.

После перехода аргентинца Лионеля Мессии в «Интер Майами» (США) футболист заработал новый трофей, победив в финале Кубка лиг, и стал самым титулованным футболистом в мире.