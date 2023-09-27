Россия может назвать имена всех вывезенных детей с Украины — Антонов
Посол в США Антонов: Россия может назвать имена всех вывезенных детей с Украины
Москва, 28 сентября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Российская сторона не скрывает имена украинских детей, вывезенных из страны с начала спецоперации и готова их передать в семьи по запросам родителей или опекунов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Соответствующие списки ведутся. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», — сказал дипломат, добавив, что при необходимости всех вывезенных детей вернут в семьи.
Антонов акцентировал, что России нечего скрывать.
Как сообщало ИА Регнум, на протяжении несколько месяцев страны Запада раскручивают информационную кампанию, выдвигая против России и Белоруссии бездоказательные обвинения в якобы насильственной депортации детей с Украины.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что Киев намеренно раздул историю с якобы похищением Россией украинских детей. Он пояснил, что на самом деле действия российской стороны направлены на их спасение. Глава государства добавил, что, в случае, если у ребёнка остались родственники на Украине, он может совершенно спокойно вернуться на родину.
В июне на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Россия проводила эвакуацию украинских детей из зоны СВО, чтобы обеспечить безопасность их жизни и здоровья.
Также уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в начале апреля, что украинские власти не направляли запросов в Россию с требованием вернуть украинских детей, эвакуированных из зоны проведения спецоперации. Она добавила, что Москва передала в Международный комитет Красного Креста данные об эвакуированных детях для воссоединения их с родителями.
Свыше 180 несовершеннолетних получили ранения, 65 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года из-за действий ВСУ.