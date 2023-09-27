Москва, 28 сентября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Российская сторона не скрывает имена украинских детей, вывезенных из страны с начала спецоперации и готова их передать в семьи по запросам родителей или опекунов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Соответствующие списки ведутся. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», — сказал дипломат, добавив, что при необходимости всех вывезенных детей вернут в семьи.

Антонов акцентировал, что России нечего скрывать.

Как сообщало ИА Регнум, на протяжении несколько месяцев страны Запада раскручивают информационную кампанию, выдвигая против России и Белоруссии бездоказательные обвинения в якобы насильственной депортации детей с Украины.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что Киев намеренно раздул историю с якобы похищением Россией украинских детей. Он пояснил, что на самом деле действия российской стороны направлены на их спасение. Глава государства добавил, что, в случае, если у ребёнка остались родственники на Украине, он может совершенно спокойно вернуться на родину.

В июне на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Россия проводила эвакуацию украинских детей из зоны СВО, чтобы обеспечить безопасность их жизни и здоровья.

Также уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в начале апреля, что украинские власти не направляли запросов в Россию с требованием вернуть украинских детей, эвакуированных из зоны проведения спецоперации. Она добавила, что Москва передала в Международный комитет Красного Креста данные об эвакуированных детях для воссоединения их с родителями.

Свыше 180 несовершеннолетних получили ранения, 65 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года из-за действий ВСУ.