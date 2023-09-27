Киев, 28 сентября, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук считает, что западные кураторы извлекут из поражения Украины больше выгоды. Об этом говорится 27 сентября в его статье на сайте движения «Другая Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

В этом году в США главу киевского режима Владимира Зеленского по сравнению с 2022 годом «встречали с меньшей помпой», а его визит и вовсе не привёл к желаемых результатам, написал со ссылкой на западные СМИ автор.

«Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством. Поэтому на поражение легче списать миллиарды американских налогоплательщиков и, устрашая их Путиным и Россией, потребовать новые миллиарды», — поделился мнением Медведчук.

Политик отметил, что США смогли добиться передела мировых рынков в свою пользу, фактически контролируя Европу. Американцы наращивают военное присутствие в европейских странах, а ВПК страны получил заказы, о которых раньше не мог мечтать, отметил он.

Медведчук назвал Украину государством-смертником, поскольку её ресурсы исчерпаны, страну утилизируют, как только решат кураторы.

Под страхом «российской угрозы» Европа будет более послушна, а Украина отпугнёт европейских политиков, убеждён автор.

Не зря президент Польши Анджей Дуда сравнивал Украину с утопающим, которого надо спасать. В роли утопленницы она более выгодна и Запад планомерно топит Украину. Разрушенная боевыми действиями страна никому не нужна, добавил Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский политик-оппозиционер Виктор Медведчук отмечал, что Украина должна строить экономику на основе национальных интересов, а не подчиняться требованиям своих западных кураторов.

Власти определили интеграцию с Европейским союзом и НАТО единственным вектором, они уничтожают науку, культуру, политическую активность, образование, национальную память. Всё это приводит к нищете народа, хорошо в этой системе живут только те, кто продаёт интересы своих сограждан, заявил политик.