Вашингтон, 28 сентября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун, который может случиться уже 1 октября. Об этом сообщил пул журналистов администрации США.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — сказал американский президент, отвечая на вопрос, возможно ли что-то сделать для предотвращения остановки работы правительства.

Отмечается, для этого Конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия Белого дома и конгрессменов как по объёмам, так и по статьям финансирования.

Как сообщало ИА Регнум, последствия приостановки работы федерального правительства США коснутся всех американцев. Такое заявление сделал 24 сентября Байден в ходе выступления на мероприятии Объединения темнокожих законодателей в Вашингтоне.

Приостановка финансирования работы правительства окажет влияние абсолютно «на всё»: от продовольственной программы и до онкологических исследований и образовательных программ для детей.

Белый дом начал готовиться к возможной приостановке работы федерального правительства США, которая может произойти, если Конгресс не сможет прийти к соглашению о финансировании правительства.

Согласно результатам опроса, деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей. С момента вступления политика в должность главы Белого дома это самый высокий для него рейтинг неодобрения.

Джо Байден на встрече со спонсорами своей предвыборной кампании признался в том, что хочет залезть на дерево.