Киев, 28 сентября, 2023, 00:39 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 28 сентября взрывы были слышны в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Местные власти объяснили взрывы работой системы ПВО.

В регионах объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России ликвидировали боевиков ВСУ при попытке противника провести разведку боем около населённого пункта Новомайорское.

В районе запорожского села Приютного подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны. Российских бойцов поддерживала артиллерия.