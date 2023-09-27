Киев, 28 сентября, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Ожидаемые поставки дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не способны компенсировать разницу в объёме российского вооружения, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Подоляк

«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это всё равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — признал он.

Подоляк при этом заверил, что на Украине налаживается производство своих ракет, которое в дальнейшем планируют нарастить.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября президент США Джо Байден пообещал главе киевского режима передать ракеты ATACMS, но небольшую партию. При этом в Пентагоне не смогли ничего анонсировать по этому виду оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 сентября подчеркнула, что Украина намерена использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма.

По мнению бывшего разведчика американской армии Скотта Риттера, из-за нехватки резервов ВСУ придётся отступать за Днепр и сдать большие территории. Контрнаступление ВСУ закончилось, для украинского руководства и западных союзников это стало стратегическим поражением. На данный момент Россия сама может начать продвижение, считает он.