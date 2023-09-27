Махачкала, 27 сентября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В Дагестане задержали троих участников конфликта с перестрелкой, в которой погибли полицейский и гражданский. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Задержанных доставили в полицию. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

По предварительным данным, перестрелка произошла в момент конфликта между местными жителями.

Как сообщало ИА Регнум, в перестрелке в селении Леваши в Дагестане были убиты два человека, в том числе сотрудник полиции. Ещё несколько человек получили ранения.

Участники инцидента уехали с места происшествия на четырёх автомобилях — Lexus, Lada Vesta, РАФ и Toyota.

В Краснодаре в припаркованном автомобиле обнаружили тело старшего оперуполномоченного по противодействию экстремизму.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В результате перестрелки в Подмосковье погиб сотрудник ДПС.