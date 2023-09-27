В Дагестане задержали подозреваемых в перестрелке, где погибли два человека
В Дагестане задержали участников конфликта, в ходе которого погибли два человека
Махачкала, 27 сентября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В Дагестане задержали троих участников конфликта с перестрелкой, в которой погибли полицейский и гражданский. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.
Задержанных доставили в полицию. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
По предварительным данным, перестрелка произошла в момент конфликта между местными жителями.
Как сообщало ИА Регнум, в перестрелке в селении Леваши в Дагестане были убиты два человека, в том числе сотрудник полиции. Ещё несколько человек получили ранения.
Участники инцидента уехали с места происшествия на четырёх автомобилях — Lexus, Lada Vesta, РАФ и Toyota.
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