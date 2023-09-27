Оттава, 27 сентября, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что публично принесёт извинения за приглашение украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламент страны.

Mil.gov.ua Джастин Трюдо

«В ближайшее время я выступлю с обращением перед канадцами, перед еврейским народом по всему миру, а также украинцами, чтобы принести безоговорочные извинения парламента за то, что случилось», — пообещал Трюдо.

Извинений за овации потребовал лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола премьера и никто из парламентариев не мог знать о тёмном прошлом Хунки. Пуальевр заявил, что Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённого визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина», — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Все присутствовавшие несколько раз приветствовали старика стоя овациями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии. Тем временем спикер канадского парламента Рота извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после скандала.

Оправдания МИД ФРГ об участии посла страны в Канаде в чествовании бывшего эсэсовца не являются убедительными, потому что дипломатический работник должен обладать базовыми навыками истории и знать, кто против кого воевал во Второй мировой войне, заявил 27 сентября старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Преступления нацистов не имеют срока давности, а потому власти Канады должны выдать Польше эсэсовца Ярослава Хунку, если от Варшавы поступит официальный запрос, заявил 27 сентября журналистам Дмитрий Песков.