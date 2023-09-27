Москва, 27 сентября, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Сообщения о введении ограничений для чиновников на посещение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей оставил без комментария пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта России

«Я оставляю это без комментариев», — сказал он в ответ на просьбу объяснить появившуюся информацию о новой установке для парламентариев.

Так, депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев ранее заявил, что парламентариев под роспись ознакомили с распоряжением, запрещающим без согласования выезжать депутатам, сенаторам, сотрудникам администрации президента и некоторых других структур в новые регионы РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам проведённых 23–27 сентября 2022 года референдумов.

19 сентября 2023 года после внесения законопроекта на рассмотрение в парламент президентом России Владимиром Путиным в Госдуме одобрили закон о Дне воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Памятная дата установлена на 30 сентября — день возвращения регионов в состав страны в 2022 году. 25 сентября документ поддержали в Совете Федерации.