Париж, 27 сентября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Созданная в России и уехавшая из неё с началом спецоперации группа Little Big теперь представляет себя в анонсах концертов как «музыкальный коллектив из солнечного Лос-Анджелеса». Именно под таким слоганом они будут выступать на предстоящих в октябре–ноябре концертах. О выступлениях сообщается на французском сайте fridayticket.com. Здесь же выложены графики выступлений иноагентов Максима Галкина, Андрея Макаревича, Максима Леонидова (физические лица, признанные в РФ иностранными агентами) и других.

Warner Music Russia Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)

Little Big бежала из России в июне 2022 года. Они заявили, что теперь группа будет базироваться в США.

9 ноября в Париже запланирован концерт Little Big, но многих удивил анонс мероприятия: «Little Big — музыкальный коллектив родом из солнечного города Лос-Анджелес, который завоевал сердца слушателей не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру, включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны. Они всегда выступают за аполитичность и критически подходят к войне, политике и пропаганде».

В соцсетях написали, что группа из России вовсе не родом из США. Люди понимают, что так группа Little Big написала, чтобы к ним на концерт пришло больше людей. Но, возможно, будет наоборот.

Группа Little Big основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2020 году они должны были представить Россию на Евровидении, но конкурс был отменён из-за пандемии коронавируса.

В июне 2022 года Little Big выпустила клип на песню Generation Cancellation. В описании говорится, что группа выступает против проведения спецоперации на Украине.

Стоимость билета на концерт составляет 50-60 евро. При этом вход на мероприятие возможен только с паспортом.

Билеты на концерты Макаревича продаются по цене от 55 до 100 евро, на Галкина — от 5 тыс. рублей до почти 11 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, концерт Little Big, запланированный в Ереване на 12 августа, отменили. Организаторы объяснили решение тем, что якобы не могут гарантировать безопасность посетителям концерта.

В январе 2023 года в Сети вышел ролик, где солист Little Big катается на скейтборде в виде креста. Многие пользователи осудили певца за это.

Концерт Little Big отменили на Бали. Группа анонсировала выступление на 16 марта, но за день до него объявила о переносе на месяц.