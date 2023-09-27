Вашингтон, 27 сентября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Вашингтон не стремится с помощью санкций заставить бизнес прекратить работу в России, также это касается поставок медикаментов и продовольствия, заявил 27 сентября в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы всегда подчеркивали, что существуют определенные разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России. <…> Мы не хотим, чтобы США вступали в конфликт с народом России», — сказал он.

По словам Миллера, бизнес-сообщество должно самостоятельно принимать решение о продолжении деятельности в России с учётом всех рисков, в том числе правовых и репутационных. Американское правительство не навязывает представителям деловых кругов таких решений, добавил представитель Госдепа.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что экономика страны завершила восстановление после введения Западом антироссийских санкций. Российский лидер отметил, что ВВП РФ вышел на досанкционный уровень 2021 года.

Западу не удалось спровоцировать катастрофу, введя санкции, наоборот, для Москвы открылись новые направления развития, а уход западных компаний открыл ниши российскому бизнесу, что позволило экономике продвигаться вперёд, подчеркнул в июне Путин.