Киев, 27 сентября, 2023, 22:19 — ИА Регнум. На Украине вечером 27 сентября взрывы прозвучали в городе Николаеве. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Сообщений официальных властей также нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 27 сентября наносили удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, а также по Горловке, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Вооружённые силы России нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ на купянском направлении. Российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США и две гаубицы «Мста-Б».