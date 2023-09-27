Москва, 27 сентября, 2023, 22:02 — ИА Регнум. В рамках трека Знание. Кино российского общества «Знание» 27 сентября состоялся показ документального фильма режиссёра Александры Франк «Где проходит граница?», сообщили в пресс-службе общества.

Фильм посвящён историческим событиям последних лет в Донбассе, Крыму и Москве, а также судьбам людей, которых эти события затронули. Герои фильма — мирные жители, военнослужащие, общественные деятели, деятели культуры, волонтёры и добровольцы.

После просмотра фильма собравшиеся приняли участие в его обсуждении, затронув вопросы о том, где проходят границы территории, истории и личной ответственности, рассказали в пресс-службе общества.

Показ был приурочен к предстоящей 30 сентября годовщине воссоединения с Россией ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С приветственным словом к зрителям обратился глава ДНР Денис Пушилин.

«Наше огромное преимущество перед Западом — это правда, которую нужно открыто говорить. Нам не нужно ничего придумывать или изобретать ни про Великую Отечественную войну, ни в целом про нашу историю, ни про те события, которые происходят сейчас на наших глазах. Нужно не уставать доносить правду до широких масс и в первую очередь до молодёжи», — сказал Пушилин.

Также перед зрителями выступили глава общества «Знание» Максим Древаль и автор фильма Александра Франк.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года, общество «Знание» и движение детей и молодёжи «Движение Первых» подвели итоги всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи». Финал состоялся 6 сентября в Москве. Его участники отвечали на вопросы об истории и географии России.