Балахнинский район, Нижегородская область, 27 сентября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области 27 сентября на территории аэродрома Истомино состоялся финал игры «Зарница: Легенды будущего».

Движение первых

Уникальный опыт аэродрома, который во время Великой Отечественной войны имел стратегическое значение для авиации Красной Армии и гражданского воздушного флота, использовался и во время «Зарницы».

К примеру, во время игры аэродрому пришлось выдержать кибератаку — условный противник похитил данные, содержащие информацию о проекте «Легенда» и командирах отряда. Данных о численности, вооружении и местах дислокации условного противника нет. Кроме того, «враг» нанёс удар с помощью БПЛА.

Первый заместитель руководителя администрации президента Росси Сергей Кириенко в своём обращении отметил важность «Зарницы» для поддержки преемственности поколений и традиций военно-спортивных игр.

«Зарница — это уникальная игра, в которую играли не только ваши папы и мамы, но уверен, дедушки и бабушки. И у каждого она осталась в памяти, у меня это точно так. Конечно, «Зарница» поменялась за это время, она другая, ведь время и технологии меняются, сегодня российскому «Движению Первых» удалось привлечь уникальную команду настоящих профессионалов-экспертов и создать для вас абсолютно новую «Зарницу» — высокотехнологичную, современную, динамичную и вы с этими задачами прекрасно справляетесь», — подчеркнул Кириенко.

Прежде чем выйти на «финальную битву», ребята прошли интенсивный курс подготовки — освоили технику радиоэлектронной борьбы и разведки, обучились наступательным и оборонительным приёмам, освоили приёмы противодействия фейкам и психологическому влиянию «противника».

В рамках финала две команды по 120 человек столкнулись со множеством тактических испытаний. Участникам предстояло обнаруживать и обезвреживать БПЛА условного «врага», захватывать его опорные пункты, устраивать засады, искать ресурсы для достижения победы. Важную роль в «Зарнице: Легенды будущего» сыграло наставничество.

Среди инструкторов и консультантов — участники специальной военной операции, эксперты экстренных служб, медицинские специалисты и профессионалы из других направлений подготовки участников игры. При этом в ходе состязаний командиры отрядов принимали самостоятельные решения, требующие нестандартного подхода.

Ребята смогли продемонстрировать все знания, которые получили на испытаниях за день до финальной «битвы». Например, участникам нужно было расшифровать аудиофайл с помощью азбуки Морзе, подобрать пароль от зашифрованного архива, организовать разведку местности с помощью дронов, а также оказать медицинскую помощь своему товарищу в полевых условиях. Для победы командам нужно было обнаружить и доставить в зону эвакуации ИТ-специалиста с хранилищем данных о проекте «Легенда».

«Игра была захватывающей, все ребята выложились на сто процентов и только поэтому мы смогли победить. Благодаря «Движению Первых» я смог не только обучиться многим важным и нужным навыкам, но и найти настоящих друзей и товарищей», — добавил участник «Движения Первых» из Тюменской области 17-летний Андрей Лысцов.

По окончании финальной битвы все участники игры вместе с наставниками и инструкторами собрались на настоящей «костровой». Ребята спели песни под аккомпанемент гитары, рассказали самые запоминающиеся моменты, которые накопились за все дни состязаний, поделились планами на будущее и пообещали, что точно ещё раз приедут на «Зарницу: Легенды будущего», чтобы прочувствовать силу знаменитой игры.

Победу одержали представители «красной» команды. Награждение пройдет 28 сентября в Нижегородском кремле.

Как передавало ИА Регнум, на финал «Зарницы» в Нижегородскую область приехали 225 участников со всей России. В финальный день все участники поделились на две команды — «красных» и «зеленых». В первую команду вошли ребята из Нижегородской, Кемеровской, Тюменской, Московской областей, Хабаровского края, Бурятии и ДНР. В составе второй оказались участники из Москвы, Чеченской республики, Татарстана, Калмыкии, Белгородской, Свердловской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

В июле на Бородинском поле в Московской области завершились финальные испытания конкурса «Зарница 2.0». Игра прошла с использованием современных технологий и помогла участникам получить целый комплекс новых навыков и знаний от управления дронами до противостояния информационным атакам. Для выполнения задач необходимо было применять навыки разведки, включая управление беспилотником и применение методов РЭБ.